Oss gaat schoorvoetend akkoord met duurder afvalbeleid

Marieke schrijft emotionele mail naar Hugo de Jonge: ‘Minister, de kinderop­vang staat in de voorste linie’

22 september RAVENSTEIN - Ze is er oprecht verdrietig om en dus schreef ze ‘uit het diepste van haar hart’ een brief naar de minister. Waarom is er wel aandacht voor de leraren en de verplegers maar niet voor het personeel van de kinderopvang? Marieke Laanen snapt het niet. ,,Weet u hoeveel pijn dit bij ons doet?“