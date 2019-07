Oss gaat voor natuurlijker bermen in Geffen

In Geffen genieten ze dit jaar voor het eerst van de bloemrijke bermen die na de grootschalige renovatie van de Heesterseweg zijn ingezaaid. In de eerste twee seizoenen klaagden passanten vooral over het manshoge onkruid dat bezit nam van de bermen. ,,Zo bloemrijk als langs de Heesterseweg zal het niet overal worden, maar het is zeker wel de bedoeling dat er meer gaat bloeien en groeien", verklaart gebiedsbeheerder Pascal Peters. Om in 2023 te kunnen beoordelen of dat ook daadwerkelijk het geval is, wordt nu een nulmeting uitgevoerd.