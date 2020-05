Oss geeft markt en horeca nog één week voor compromis op De Heuvel

Gruwelijke moord op Ossenaar Peter Hovens: een van Poolse verdachten op vrije voeten

16:14 DEN BOSCH/OSS - Eén van de twee Poolse verdachten van de moord op Ossenaar Peter Hovens, is door het gerechtshof in Den Bosch op vrije voeten gesteld. Nu nog niet duidelijk is wanneer de strafzaak inhoudelijk behandeld kan worden, vindt het hof dat de 27-jarige Matheus D. niet langer in voorarrest hoeft te blijven zitten.