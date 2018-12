Oss geeft massaal aan de Voedselbank: 368 kratten vol

Verkleed als Kerstman rennen voor het goede doel door Oss

15 december OSS - Bij de vijfde Osse Santa Run is zaterdagmiddag 12.800 euro opgehaald voor in totaal vijf goede doelen in Oss. Dat geld werd verzameld door een rondje van ruim twee kilometer door Oss te rennen of wandelen. Uiteraard verkleed als Kerstman of vrouw.