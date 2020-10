Oss geeft symbolisch startschot voor bouw nieuw Golfbad in Berghem

Heel Europa smult dankzij Oriental Merchant van rijst, saus en soja uit Oss

10 oktober OSS - Of je komende zomer nou aanschuift op een terras op Malta of bij een restaurant in IJsland: de kans is groot dat de rijst, de soja of de kokosmelk uit Oss komt. Want in de gloednieuwe hal van Oriental Merchant liggen miljoenen kilo's Aziatisch eten die vanuit Vorstengrafdonk over heel Europa worden verspreid. Van de grootste keten tot het kleinste restaurant.