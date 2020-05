Oss gezin vecht voor restaurant van moeder, die weken op rand van leven en dood zweefde

,,Als Hanneke straks weer bij kennis is, moet ze zich niet meteen druk hoeven te maken over geld of haar zaak", verklaart Anita van Dam. Ze behoorde tot de eerste klanten van Amici D’Italia, zoals Hanneke haar zaak aan de Houtstraat in Oss heeft gedoopt. ,,Hanneke is een jaar of vijftien geleden in een schuur achter ijssalon Venezia begonnen met afhaalmaaltijden. Tien jaar geleden is ze gestart met dit gezellige huiskamerrestaurant. Heel veel Ossenaren kennen haar als een gedreven powervrouw. Altijd energiek en vol ideeën. Ze is ook pas 47. Daarom is het ook zo moeilijk te bevatten dat juist zij zo ongenadig hard is getroffen door het coronavirus.”