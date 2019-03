Oss grijpt naast ‘huiskamer’ bij treinstation, Kiosk krijgt een upgrade

OSS - Tientallen kleinere treinstations krijgen een huiskamer van de NS, maar niet Oss. In plaats daarvan moeten reizigers zich tevreden stellen met een upgrade van de plaatselijke Kiosk. Die komt er op z’n vroegst in 2022.

De huiskamers zijn extra comfortabele wachtruimtes met eten, drinken, wifi en andere voorzieningen. De medewerkers van Kiosk worden er omgedoopt tot heuse gastheer en gastvrouw. Over twee jaar wil de NS 35 van dit soort ruimtes hebben in het hele land. Die moeten het wachten op de trein comfortabeler maken, zeker op plekken waar nu nog amper voorzieningen zijn. Zo komen er huiskamers in onder meer Boxtel, Geldermalsen, Tiel en Culemborg.

De spoorwegvervoerder kiest dus vooral stations uit waar nog geen overdekte wachtruimte, Kiosk of wc-voorziening is. En daardoor valt Oss buiten de boot. ,,Maar een nog belangrijker criterium is de ruimte", licht woordvoerder Inge Rijgersberg toe. ,,Om dit te kunnen doen hebben we veel plek nodig, die ook nog eens in bezit is van de NS. Dat is lang niet overal het geval.”

Volledig scherm De StationsHuiskamer van Den Haag Centraal. © NS

(On)tevredenheid station

De spoorwegvervoerder maakte deze week bovendien bekend dat reizigers veel meer te spreken zijn over de stations in het land. In 2014 gaf nog maar 65 procent van de forenzen aan tevreden te zijn over het station, inmiddels is dat opgelopen tot 76 procent. De toename is ook in Oss te zien, al blijft de tevredenheid in de stad ver achter bij het landelijk gemiddelde.

Met een score van 61 procent bivakkeert station Oss in de onderste regionen van de ranglijst. Dat is alsnog een hele verbetering in vergelijking tot de score van 45 procent in 2014. Even verderop scoort station Oss-West nog slechter in het tevredenheidsonderzoek. Over dat station is maar 58 procent van de reizigers te spreken. Dat was vier jaar terug nog 52 procent.

Toch gloort er hoop voor het bijna veertig jaar oude station Oss. In 2022 of 2023 wordt de Kiosk er namelijk aangepakt. In elk geval komt er gratis watertappunt. Over verdere details hakt de NS later pas een knoop door.