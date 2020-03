Oss haalt meer dan 15.000 mondkapjes op in strijd tegen corona: ‘Maar we zijn er nog lang niet’

OSS - De inzameling van mondkapjes, schorten en andere beschermingsmaterialen in Oss loopt als een trein. Toch waakt initiatiefnemer en wethouder Thijs van Kessel voor optimisme. ,,Het is prachtig, maar nog lang niet genoeg.”

Van Kessel startte afgelopen weekend met de actie, geholpen door talloze grote en kleine ondernemers uit Oss. Tot nu toe zamelde hij zo al 15.000 mondkapjes, een pallet vol wegwerpoverals en een pallet vol desinfectiemiddel in. Dat werd onder meer gedoneerd door dierenartsen en nagelstudio's. In Uden werd een vergelijkbare actie opgezet. Ook daar kwamen organisaties, bedrijven en inwoners massaal in touw.

,,Er is nog steeds een enorm tekort aan die spullen", zegt Van Kessel. ,,Bij huisartsen, ambulanceposten, de GGD, maar inmiddels bijvoorbeeld ook in verzorgingshuizen. We zijn er dan ook nog lang niet. Inmiddels hebben we in het gemeentehuis wat mensen vrijgespeeld om de inzameling te coördineren. In onze hal staan bakken waar mensen spullen kunnen achterlaten.”

Schorten, overals en kapjes

Oss is specifiek op zoek naar schorten mét mouw, overals en mondkapjes van het type ffp1, ffp2 en ffp3. Mondkapjes van andere types zijn niet geschikt om in de zorg te gebruiken.

,,Donderdag komt er nog iemand van een bouwmarkt langs", zegt Van Kessel. ,,Die had nog honderden of misschien wel duizenden mondkapjes liggen, maar had geen idee dat die nu ook geschikt zijn voor de zorg. Hij komt ze gelijk brengen.”