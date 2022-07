Oss heeft binnenkort drie beschermheiligen, maar het wordt wel tijd om weer te gaan bidden

Maar beschermheiligen werken alleen als je ze aanroept, anders blijven ze gewoon op hun handen zitten. Het wordt weer tijd om te gaan bidden.

Is de heilige Titus Brandsma nou alleen voor ‘klein’ Oss of hebben ze er pak ’m beet in Megen ook wat aan? Daar hebben ze natuurlijk al het Heilig Bruurke, in Deursen hebben ze Rochus en de boeren hebben in deze stikstofvolle tijd Sint Isidorus voor schietgebedjes op de trekker.

Oss te vrijwaren van criminele Ossenaar

Beschermheiligen hebben een preventieve en curatieve werking. Maar Maria, na Willibrordus de tweede Osse beschermheilige, is in 1894 aangesteld met als specifieke opdracht Oss te vrijwaren van de criminele Ossenaar. Dat is zo’n dertig jaar redelijk goed gegaan tot er met de tweede criminele golf in de jaren 1924-1935 geen kruit of gebed meer tegen opgewassen was.

Tachtig zware misdaden, roofovervallen, brandstichtingen, inbraken en moorden kreeg Oss voor de kiezen. Het had tijd kunnen zijn voor een nieuwe beschermheilige, maar die bleef uit. Het was aan de marechaussee en de politie om in te grijpen.

Volledig scherm Heilige Mis in de open lucht bij de beeldengroep bij de Grote Kerk © Stadsarchief Oss

Naam Oss door het 'slijk’

Aan het einde van de 19de eeuw ging de naam van Oss ook al ‘grondig door het slijk’ zoals het heette in een brochure van de in 1894 opgerichte Broederschap van O.L.V. van Rust. ‘Nachtelijke wanordelijkheden, dronkenschappen en vechtpartijen’, bleken onuitroeibaar.

Volledig scherm Willibrordus op de rand van het Willibrordusputje © John van Zuijlen/BD Pastoor Arnoldus van der Laar veroordeelde ze vanaf de kansel en sprak er zijn ontspoorde stadgenoten ook rechtstreeks op aan. Hij bracht openbare gebeden, processies, novenen en speciale heilige missen in stelling en riep beschermheilige Willibrordus in een speciale litanie op, Oss ‘van alle harmonicakroegen’ te verlossen.

Beeld van Maria moest er komen

Tevergeefs. Er moest een tandje bij, zeker nadat op 26 maart 1893 wachtmeester G. Hoekman van de Osse marechausseebrigade op de hoek van de Heuvel en de Eikenboomgaard doodgeschoten werd. Van de Laar besloot dat Maria Onbevlekt Ontvangen moest worden uitgeroepen tot beschermheilige van Oss en dat zij, als de rust weergekeerd was en de daders achter slot en grendel zaten, een beeld moest krijgen bij de Grote Kerk.

Een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk, maar het beeld, geflankeerd door twee engelen kwam er. Op de sokkel staat: ‘Ik ben de bewaarster van deze plaats’ en de engelen dragen een schilde met de tekst: ‘O dierb’re Moeder zegen dit oord dat u van heden voor eeuwig toebehoort’.

Volledig scherm Beeldengroep uit 1894 bij de Grote Kerk: Maria en twee engelen ter bescherming tegen criminaliteit © Stadsarchief Oss

Voor de onthulling op 9 september 1894 componeerde Pastoor J. Sprangers uit Nuland een feestlied waarin de problemen van Oss en de te verwachten redding door Maria, ‘redster onzer plagen’, breed bijeen gerijmd werden: ‘Mijn dierbaar Osch! Moet gij ten ondergaan!’ Dat gebeurde niet, maar of dat aan de beschermheiligen lag?

Bij ons thuis hangt op de koelkast de gevleugelde uitspraak, een krantenkop: ‘Alles over boven komt van beneden’. Misschien moeten we daarom zelf maar zorgen voor een betere wereld.

Volledig scherm Titus Brandsma staat sinds 1957 bij het Titus Brandsmalyceum © John van Zuijlen/BD