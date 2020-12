Oss heeft echt wel wat te winnen (en helemaal niets te verliezen) met verzet tegen fusie

Rechter smoort beroep tegen gunning Walkwar­tier in kiem: ‘Laat u door jurist adviseren’

23 december DEN BOSCH/OSS - De bestuursrechter in Den Bosch had dinsdag weinig tijd nodig om tot een oordeel te komen in de zaak die Berghemnaar Jos Verstegen tegen de gemeente Oss heeft aangespannen over centrumplan Walkwartier. Zijn verzoek om de overeenkomst met projectontwikkelaar Van Wanrooij ongeldig te verklaren is ongegrond.