Oss heeft nieuw evenementenbeleid eindelijk af, nu is het wachten op de feesten

UPDATE College Oss wil 13 windmolens in Lithse polder: ‘Eindelijk duidelijk­heid’

10 november OSS - Het gemeentebestuur van Oss wil meewerken aan de bouw van dertien windmolens in de polder tussen Lith en Geffen. Er komen verder geen turbines op andere locaties of grote zonnevelden op akkerland, behalve die al in procedure zijn. De gemeenteraad wordt volgende maand gevraagd in te stemmen met dit voorstel.