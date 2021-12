Oss heeft nu al genoeg aan tien molens in de Lithse polder

Een jaar geleden berekende het Osse college van B en W nog dat er met dertien windmolens voldoende groene stroom wordt opgewekt om aan de opdracht van de Regionale Energie Strategie (RES) voor 2030 te voldoen. De raad stemde in met het uitwerken van de plannen, op voorwaarde dat de molens minstens twee kilometer van de kernen zouden verrijzen en het aantal verder zou dalen als er met andere projecten al werd voorzien in een deel van de opgave. Deze herijking werd bedongen, nadat in buurgemeente Den Bosch was gebleken dat er in een paar jaar tijd veel kan veranderen.