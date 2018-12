Oss heeft veel muzikaal talent: familie Krammer belandde wekelijks in de krant

In de jaren '20 en '30 kon Oss zich laten voorstaan op een bloeiende muziekcultuur die door de prestaties van de diverse gezelschappen en muzikanten ook nog in nationaal aanzien stond. Een van die muzikale coryfeeën was de accordeonist Coen van Orsouw die in 1934, op 14-jarige leeftijd landelijk bekend werd na een radio-optreden voor de KRO. Na de oorlog maakte hij carrière bij omroeporkesten en speelde hij met het Amsterdams Kamer Orkest in het concertgebouw.