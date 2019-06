Oss heft postadres dakloze Arie op, uitkering en zorgverzekering stoppen: ‘Dit kan echt niet’

‘Gestolen’ kruis Nuland is in onderhoud, maar het kerkbe­stuur wist dat niet

13:07 NULAND/ROSMALEN - Het verdwenen Keltische kruis uit Nuland blijkt niet te zijn gestolen, maar is in onderhoud. Het kerkbestuur was daar alleen niet van op de hoogte gesteld. Dat meldt Hoedemakers bouw en ontwikkeling uit Rosmalen, bij wie het kruis wordt opgeknapt.