Oss hel van verschrikking tijdens pestepidemie; ‘één groot hospitaal vol zweren en etterbuilen’

Pas in 1650, erg laat na na zo ongelooflijk veel slachtoffers, kwamen de Staten-Generaal met een landelijk geldende wet. 'Per imperatief plakkaat' heette dat. Zo luidt ook de titel van een onlangs verschenen boek (auteur A. Kerkhoff) over overheid en pestbestrijding in onze Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vóór 1650 moest de lokale overheid een dodelijke epidemie zelf maar in goede banen zien te leiden.



Van effectieve maatregelen als quarantaines of afsluitingen was nog geen sprake, al bleken die in de veertiende eeuw in Italiaanse steden al effectief. De Staten-Generaal verzweeg een pestepidemie liever of zwakten die af tot een griepgolf omdat de pest nou eenmaal ook dodelijk was voor de handel.