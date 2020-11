Oss helpt vier dorpshuizen uit de rode cijfers met bijna 80.000 euro

In Oss en de omliggende dorpen staan wel 22 zogeheten mfa's: multifunctionele accommodaties die de huiskamer van een dorp of wijk zijn. In de meeste gevallen beheert en exploiteert een groep vrijwilligers de gebouwen, die van de gemeente worden gehuurd. Een vastgoedteam van Oss helpt daarbij een handje. Maar dat is niet altijd genoeg om zwarte cijfers te schrijven. Op vier plaatsen worden daarom de verliezen over 2018 en 2019 gedicht.

Zorgen in Berghem het grootst

Bij de Berchplaets in Berghem is het tekort het grootst: 30.556 euro. Van een vergelijkbaar tekort is sprake bij Acropolis in Megen: 28.290 euro. Kleiner zijn de financiële zorgen bij de Meteoor aan de Oude Litherweg. Daar gaat het ‘slechts’ over 950 euro. Bij de nog jonge De Hoeve in Lith is het tekort 18.388 euro.