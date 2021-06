Oss hoopt ruzies over bomenkap voor te zijn met lint of QR-code op de stam

Video Politiek Oss is opvallend eensgezind: gemeente en burgemees­ter gingen ‘zorgvuldig’ om met Arie den Dekker

8 juni OSS - ,,Wat hier is gebeurd, is een van de meest verschrikkelijke dingen die je je maar kunt voorstellen. Een inwoner van onze gemeente is zó wanhopig dat hij zichzelf in brand steekt. Het is een donkere, donkere dag.” Hiermee vatte Dolf Warris van GroenLinks gisteravond misschien nog wel het meest krachtig samen hoe de Osse gemeenteraad de strijd en de dood van Arie den Dekker heeft beleefd.