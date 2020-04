Oss houdt Maasdijk, Maashorst en woonboulevard deze Pasen open, maar controleert extra

Toch is Buijs over het algemeen erg tevreden met de naleving van de regels in haar gemeente. ,,Mensen trekken steeds eerder aan de bel als ze anderen zien samenscholen. Want inmiddels is iedereen in de familie wel getroffen door het virus en snappen de meesten dat dit nodig is om doden te voorkomen. Als we terug willen naar ons oude leven, is dit het offer dat we moeten brengen.”



Buijs deed ruim een week geleden zelf een stapje terug omdat ze klachten had die verdacht veel op het coronavirus leken. Inmiddels is ze weer helemaal de oude. ,,Ik zit weer op 120 procent. Dat is ook wat je nodig hebt om in deze crisis leiding te geven.” Komend paasweekend brengt ze thuis door. Ze maakt hooguit een ommetje.