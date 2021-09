Oss houdt vast aan flexwoningen op veld SV Ruwaard

Nog drie locatiesOSS - Ondanks stevig en aanhoudend protest van omwonenden, komen er toch flexwoningen op een voormalig veld van voetbalclub SV Ruwaard in Oss. Volgens wethouder Joop van Orsouw is er in Oss namelijk grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft voor de in totaal 240 flexwoningen nog drie mogelijke locaties op het oog: nabij de Gewandeweg, in de wijk Horzak en aan de Hescheweg.

De eerste 72 van de in totaal 240 flexwoningen moeten volgens het Osse college van burgemeester en wethouders in 2022 op het voormalige veld van SV Ruwaard gerealiseerd worden. Volgens B en W zijn ze dringend nodig om de zware druk op de Osse woningmarkt te verlichten. Buurtbewoners en omwonenden van de locatie hebben actie gevoerd tegen de komst van de flexwoningen. Zij vrezen dat in de woningen onder andere ex-gedetineerden, statushouders, arbeidsmigranten, asielzoekers en jongeren onder begeleiding komen wonen.

Mensen zoals jij en ik

Dat is zeker niet het geval, benadrukt verantwoordelijk wethouder Joop van Orsouw. ,,De woningen zijn bedoeld om de grootste druk van de Osse woningmarkt voor sociale huur te halen. Er komen mensen zoals jij en ik te wonen. Geen asielzoekers, statushouders, jongeren of GGZ-gevallen; maar mensen die dringend behoefte hebben aan een tijdelijk en betaalbaar huurhuis.” Volgens Van Orsouw is de nood op de huurmarkt hoog, met name onder een- en tweepersoons huishoudens. ,,We gaan in Oss-west volop bouwen. Maar het duurt nog een aantal jaar voor die 2500 woningen er zijn. Tot die tijd lossen we dat tekort deels op met flexwoningen."

Wethouder Van Orsouw vindt dat Oss een ‘zorgvuldig proces’ achter de rug heeft rondom de plannen voor de woningen. Dat leidde desalniettemin tot volop protest in de Ruwaard, waar bezwaarmakers onder andere een protestmanifestatie hielden en massaal affiches ophingen. Van Orsouw wijst er op dat de gemeente zoveel mogelijk openbaarheid heeft betracht en dat stapsgewijs alle betrokkenen zijn ingelicht. ,,Dat hebben we keurig gedaan. Maar helaas hebben mensen al eerder hun mening klaar zonder goed te weten waarover het exact gaat.”

Andere locaties

Het Osse college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ook drie andere plekken op het oog om nog meer flexwoningen te realiseren. Die mogelijke - nog te onderzoeken en vast te stellen - locaties bevinden zich in Oss-Zuid aan de Hescheweg, in Oss-Noord in de Horzak en in Oss-Noord-West aan of bij de Gewandeweg. Van Orsouw: ,,Dat zijn mogelijke locaties die we nu aan het onderzoeken zijn. Er is nog niks duidelijk en zeker niks definitiefs.”

De te realiseren flexwoningen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan. De woningcorporatie BrabantWonen regelt en is verantwoordelijk wie waar mag komen wonen. De grond, voor de in een fabriek geproduceerde kant-en-klaar woningen, wordt voor een symbolisch bedrag beschikbaar gesteld door de gemeente Oss. BrabantWonen gaat vervolgens het terrein bouwrijp maken en zorgen voor bebouwing. De woningen worden gerealiseerd in drie losstaande complexen van ieder drie hoog. Voor de bewoners wordt ook een parkeerplaats gerealiseerd. Het voorstel om de realisatie van de flexwoningen mogelijk te maken wordt deze maand door de Osse politiek behandeld. De gemeenteraad neemt er in oktober een besluit over.