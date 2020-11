Oss houdt vast aan maximaal acht Polen per woning: ‘Wastafel blijkt keukenblok’

De Molenweg in Oss is in trek bij huisjesmelkers die zoveel mogelijk huurders in hun panden willen onderbrengen. De broers vroegen daarom in 2010 al een vergunning aan om hun huis op te splitsen in twee appartementen. Zo konden er twee keer vier arbeidsmigranten in worden gehuisvest. Twee jaar later werd een nieuwe vergunning gevraagd voor het opsplitsen van de benedenverdieping in vier afzonderlijke studio's. Op die manier kon het aantal bewoners worden verdubbeld.