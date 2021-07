Oss in actie tegen overlast én uitbuiting arbeidsmigranten in Ruwaard

Het is nu weer een tijdje rustig, maar het is volgens Maarten van Oorsouw wachten tot er weer gedonder is bij zijn overburen in de Staringstraat. ,,We hebben hier al zo vaak politie en ambulances in de straat gehad. Het is steeds weer op datzelfde adres te doen. Herrie, ruzies, vechtpartijen, rondslingerend vuil: het hield niet op.” Wie de verhuurder van het pand is, weten de buren niet. ,,Op zeker moment woonden er wel acht mensen, terwijl vier het maximum is. Er wordt niks aan gedaan.”