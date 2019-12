Oss in de fout met parkeer- en kampeerplaatsen van natuurcamping Megen

Zo heeft de gemeente per abuis in het bestemmingsplan voor de camping aan de Rulstraat 40 in plaats van 20 kampeerplaatsen toegestaan. Dat wilden de gemeente en campinguitbater Ed Steiger ook niet, maar het staat er toch in. Dat zal de Osse gemeenteraad sowieso moeten repareren.

Maar ook het aantal parkeerplaatsen blijkt niet voldoende. Oss vond tien parkeerplaatsen genoeg. Alleen de eigen parkeernota van de gemeente gaat uit van 1,2 parkeerplaats per kampeerplaats. Dat betekent dat er minimaal 22 parkeerplaatsen nodig zijn. De gemeente en campinguitbater Steiger menen dat tien parkeerplaatsen voldoende zijn, omdat de meeste bezoekers(85%) per fiets zouden komen.