Oss investeert zich uit de crisis; spreekt reserves aan en verhoogt lasten

Met dit verhaal gaat het college van B en W terug naar de gemeenteraad. Die gaf twee weken geleden al in grote meerderheid aan dat de maatschappelijke schade die door het virus is aangericht zoveel mogelijk moet worden opgevangen met extra investeringen vanuit de gemeente. ,,Als we onze algemene reserve nú niet inzetten, hoeft er wat ons betreft nooit meer een reserve te worden opgebouwd”, sprak Roel van de Camp van VDG.

Het college sloeg aan het rekenen en komt nu met een prioriteitennota. Opvallend genoeg worden er in die nota nauwelijks plannen in de ijskast geschoven. De eerste fase van de noordelijke randweg bijvoorbeeld wordt niet vertraagd. En ook de plannen in het centrum blijven onaangetast. Wethouder Frank den Brok geeft aan dat er vooral minder nieuwe plannen worden gesmeed. ,,We hebben hier in huis een stevig capaciteitsprobleem, met name in de uitvoering.”

Meer ambtenaren

Om die reden wordt een miljoen euro extra uitgetrokken voor het uitbreiden van het ambtenarenkorps met tien tot vijftien fulltimers. Daarnaast wordt een half miljoen gereserveerd om de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in spilfuncties te verbeteren. Dat is volgens Den Brok nodig om waardevolle krachten aan de gemeente gebonden te houden.

Deze structurele extra lasten worden voor een belangrijk deel betaald door de inwoners. Het college gaat de raad voorstellen om de onroerend zaakbelasting met vijf procent te verhogen, bovenop de inflatiecorrectie. Volgens Den Brok komt deze verhoging gemiddeld uit op vijftien euro per huishouden per jaar. Wetende dat elke procent verhoging 190.000 euro oplevert voor de gemeentekas, wordt op deze manier een klein miljoen aan extra inkomsten binnengehaald.

Plus van Plus

Oss heeft verder het geluk dat er dit jaar voor miljoenen aan grond is verkocht op bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Het gemeentebestuur rekent erop dat er aan het eind van het jaar 13 miljoen euro kan worden afgeroomd van het grondbedrijf. Deze grote plus komt met name door de komst van Plus. Omdat deze geldbron snel opdroogt wil het college van B en W de opbrengsten slim investeren. Er wordt de komende jaren 10 miljoen gereserveerd voor de herontwikkeling van verliesgevende inbreidingslocaties. Met dit bedrag en een aparte taskforce moet de woningbouw in de gemeente een stevige impuls krijgen.