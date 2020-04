Oss is dik tevreden over de rust in het paasweekend: ‘Nergens overdreven druk’

Slechts een handvol jongeren begaf zich in de vooravonden in te grote groepen op straat. ,,Maar in het algemeen zijn we heel erg tevreden over hoe het gelopen is.”



Nieuwe cijfers over het aantal waarschuwingen en boetes voor overtreding van de coronaregels heeft Van den Elzen op dit moment niet. Eind vorige week was de tussenstand 327 waarschuwingen en 13 boetes in de gemeenten Oss en Bernheze.