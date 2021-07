Oss is glashelder: handen af van buslijn 90

Dorpsraad Geffen ‘onthutst’ over schrappen buslijn 90 in weekeinde

29 juni GEFFEN/OSS/NULAND/DEN BOSCH - Onvoorstelbaar. Zo betitelt de ‘onthutste’ dorpsraad van Geffen het voorgenomen besluit van busmaatschappij Arriva om lijn 90 - de dienst tussen Oss en Den Bosch, via Geffen - in het weekeinde compleet te schrappen. ,,We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat een blijvende ontsluiting van het platteland geen prioriteit meer heeft”, concludeert Hans Hendriks, voorzitter van de dorpsraad.