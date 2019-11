Oss is opgelucht met poen voor A50, nu de plannen nog

14-jarige patser met ruim 800 euro op zak is voorlopig niet welkom op school in Oss

22 november OSS - ,,Het is gewoon niet normaal dat een kind van 14 met ruim achthonderd euro op zak rondloopt.” Een dag nadat een leerling van zijn school door de politie werd aangehouden verklaart rector Ivo Vis van het Maasland College in Oss waarom hij ingreep. ,,Tot het moment dat duidelijk is wat hier achter steekt is deze jongen niet welkom op onze school.”