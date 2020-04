‘Oss kan maar beter wennen aan bever in de stad’

De bever is pas een jaar of dertig terug in Nederland, nadat deze in de negentiende eeuw was uitgestorven. In 1988 werden enkele Oost-Duitse bevers uitgezet in de Biesbosch. De laatste jaren zijn de dieren aan een grote opmars bezig. Zo zeer dat in Limburg is besloten om weer een afschotvergunning af te geven. De dieren veroorzaken met name met hun graafwerk overlast en soms voor regelrecht gevaar. In deze regio werd eind vorig jaar een bevergang ontdekt in een dijk bij Ravenstein. Het dier had ook een deel van de weg ondermijnd.