Oss kan na run op kavels geen nieuw bedrijf meer kwijt

Tot dit jaar verkocht Oss elk jaar ongeveer negen hectare aan bedrijfskavels aan ondernemingen die voor nieuwbouw gingen. Dit lopende jaar is al meer dan het dubbele uitgegeven en de koek is nog niet op, meldt de gemeente in een persbericht. ‘We verwachten dit jaar nog enkele (grotere) uitgiften. De keerzijde van dit succes is dat we nu al bedrijven moeten teleurstellen: de voorraad uitgeefbare bedrijfsgrond is nagenoeg op.’