Oss kiest voor oud én gloednieuw ontwerp woontoren Walkwartier

OSS - Het laatste ontwerp van de woontoren in het Walkwartier kan definitief de prullenbak in. Oss laat architectenbureau Dok namelijk twee gloednieuwe schetsen maken van de toren. Eén gebaseerd op het ontwerp uit november en één compleet origineel plan.

Over die opdracht werd de Osse gemeenteraad het donderdagavond in een besloten vergadering eens, zo vertelde wethouder Joop van Orsouw na afloop van de bijeenkomst. Volgens de bestuurder biedt het ‘inspirerende’ ontwerp uit november voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe, verbeterde schets. Daarin moet in vergelijking tot de reeds gemaakte tekeningen vooral de binnenkant op de schop. De indeling van de woningen in de toren zou namelijk niet optimaal zijn.

De raad vraagt Dok Architecten daarnaast om een variant te maken. ,,De architect heeft vandaag gehoord wat er leeft", sprak Van Orsouw na afloop van de vergadering. ,,Het is nu aan haar om die gedachtes te verbeelden. We laten ons verrassen, we hebben er vertrouwen in dat er iets goeds uitkomt.”

In september moeten de eerste schetsen van de twee torens gepresenteerd worden. Daarna worden er fotorealistische impressies gemaakt én moet duidelijk worden wat de ontwerpen Oss zouden kosten. Over geld is het gisteravond niet gegaan, zegt Van Orsouw. In een ‘inspiratiesessie’ vergelijkbaar met die van donderdagavond moet de politiek het dit najaar eens worden over één van de twee nieuwe ontwerpen.

Oostblokflat

De woontoren in het ambitieuze centrumplan Walkwartier houdt de gemoederen in Oss al weken bezig. Halverwege mei presenteerde het college een aangepaste schets van de toren die veel soberder oogt dan op eerdere tekeningen. Wit en rondingen maakten plaats voor bakstenen en kaarsrechte gevels.

Volledig scherm De ‘Oostblokflat’ die in mei werd gepresenteerd. © ABSENT MATTER

Een manier om kosten te besparen, maar alsnog zou Oss 1,66 miljoen euro bij moeten leggen op de bouw. De kritiek vanuit publiek en politiek was niet mals. De voltallige gemeenteraad nam een motie aan die het college dwingt alsnog met iets iconisch te komen. De besloten vergadering van donderdag is daarvan het gevolg.

Door deze extra tussenstap loopt het plan waarschijnlijk een halfjaar vertraging op. Niet in het najaar van 2020, maar pas in het voorjaar van 2021 wordt dan begonnen met de sloop van de V&D en aangrenzende panden. Pas tegen het eind van 2023 zou het Walkwartier met cultuurcluster UIThuis dan gereed zijn. In het plan is ook plaats voor horeca, winkels en in totaal 124 woningen.

De woontoren gaat dan op de schop, over de plint van het ontwerp zijn de partijen het wél eens. Die blijft in elk geval op hoofdlijnen gehandhaafd. Dat betekent dat de veelbesproken koekgevels en de bogen bij het de entree van het UIThuis definitief onderdeel worden van het Osse straatbeeld.