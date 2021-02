Oss knipt ‘onverkoopbare’ kavels net buiten Lith een stuk kleiner

Buurman (90) voelt zich beroofd door Bernheze: ‘Ik heb geen meter privé meer in mijn tuin’

30 januari HEESWIJK-DINTHER/DEN BOSCH - Zijn privacy is hij al kwijt en nu vervliegt ook zijn hoop op een fatsoenlijke planschadevergoeding. Jan van Gemert (90) is diep en diep teleurgesteld in de gemeente Bernheze: ,,Ze hebben me beroofd.’’