Oss koestert geen wrok en gunt ODBN dure doorstart

Brand in schoor­steen woonboerde­rij Hees­wijk-Din­ther

1 november HEESWIJK-DINTHER - De brandweer van Heeswijk-Dinther is donderdagavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand in een woonboerderij aan de Heilarenstraat in Heeswijk-Dinther. Het redvoertuig van de brandweer in Veghel kwam ter plaatse om assistentie te verlenen.