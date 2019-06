Oss komt over de brug voor dekkend netwerk van levensreddende AED's in gemeente

OSS - De verschillende lokale stichtingen die samen een netwerk van levensreddende AED's in de gemeente Oss beheren worden verlost van de financiële zorg om de apparaten te onderhouden. De gemeente geeft een jaarlijkse subsidie van 250 euro per openbaar beschikbare automatische externe defibrillator (AED).

De subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld om nieuwe AED's aan te schaffen. ,,We merken dat het bedrijfsleven en andere organisaties in de regel wel bereid zijn om deze apparaten aan te schaffen", verklaart wethouder Frank den Brok. ,,Het probleem zit hem vaak in het naar buiten brengen van deze apparaten in speciale kasten, zodat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn, en in het onderhoud. Daarin willen wij de vrijwilligersorganisaties die het beheer op zich hebben genomen tegemoet komen. Het gaat ten slotte op een voorziening waarmee levens gered kunnen worden.”

In Oss sterven statistisch gezien elk jaar 18 mensen aan een acute hartstilstand. Door met een AED een stroomstoot toe te dienen, wordt de kans op een succesvolle reanimatie sterk vergroot. In de afgelopen jaren zijn in Geffen, Lith, Ravenstein, Oss, Herpen, Megen en Berghem organisaties ontstaan die op eigen houtje een lokaal netwerk van AED's zijn gaan inrichten. Wettelijk gezien heeft de overheid hierin geen taak.