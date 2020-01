Oss koopt een van laatste boeren aan rand van Geffen weg voor natuurontwikkeling

Onlangs kwam Van Lith alsnog tot overeenstemming met de gemeente over verkoop van zijn bedrijf en gronden. De gemeente bekostigt de aankoop voor een belangrijk deel uit het groenfonds dat voor het gebied tussen Geffen en Oss is gesticht. In dat fonds zijn de afgelopen jaren miljoenen euro's gestort door mensen die in in deze omgeving een woning mochten bouwen.