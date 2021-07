Oss koopt wat grond van ROC De Leijgraaf voor entreeweg Componistenkwartier

update + video Politiebu­reau Oss even ontruimd na valse bommelding

18:24 OSS - Het politiebureau in Oss is donderdagmiddag ontruimd vanwege een bommelding. De politie kreeg rond 16.00 uur via de meldkamer een bericht van iemand die een explosief of bom bij het bureau had gezien.