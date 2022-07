Oss krijgt een halfjaar de tijd om voor meer openbare toiletten te zorgen

WK voetbal gaat in Oss (alvast) van start

OSS - Het WK-voetbal in Qatar gaat op maandag 21 november (pas) officieel van start. Maar in Oss werd vrijdagavond al door verschillende nationale teams gespeeld. Op de velden van sv TOP speelden de vertegenwoordigers van onder meer Oranje, Qatar, Duitsland, Engeland, Ecuador, Mexico en Brazilië - gekleed in de nationale shirts - al hun eerste wedstrijden. Weliswaar voor het Osse WK, maar toch.

