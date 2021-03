Oss krijgt na ruim een eeuw weer een Willibrordusboom

Smouter zocht contact met Arjan Aarts, die de lapjes stof ter plekke aan willekeurige bomen liet knopen. ,,We hebben vlak bij het Putje een stukje natuur opnieuw ingericht. Daar is nog plek voor een eikenboom die als nieuwe wensboom dienst kan doen.” Het planten van de boom is onderdeel van het project ‘Langs horst en slenk’, dat weer aansluit bij het provinciale project ‘Zicht op Wijst, Geopark Peelhorst’. Het Willibrordusputje is gelegen op een van de breuklijnen van de Peelrandbreuk en is wellicht mede om die reden in het verleden als bijzondere en religieuze plek aangemerkt.