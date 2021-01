Oss krijgt ring van rood asfalt rond centrum: ‘Uitstralen dat fietsers welkom zijn’

Steekproef fietsver­bod Oss: slechts één op de tien fietsers stapt af in het centrum

7 september OSS - Het fietsverbod in het Osse centrum wordt massaal genegeerd. Dat blijkt wel uit een simpele steekproef, waarbij in één uur tijd 34 tweewielers de binnenstad in- of uitreden. Slecht één op de tien fietsers stapte af.