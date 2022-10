Oss legt 6000 euro neer om tekeningen van Jan Rothuizen in de stad te houden

OSS - De tekenkunsten van Jan Rothuizen hebben deze zomer indruk gemaakt. Zoveel zelfs dat Oss drie van zijn tekeningen over de stad wil toevoegen aan de gemeentelijke collectie. Het college heeft in totaal 6000 euro over voor de werken.

De Amsterdamse kunstenaar is vooral bekend als tekenaar voor de Volkskrant. Eerder dit jaar deed hij op uitnodiging van museumdirecteur Herman Tibosch voor het eerst in zijn leven Oss aan. Hier fietste hij door de stad, exposeerde in Jan Cunen én gaf een tekencursus aan verschillende cursisten.

Het leverde ook drie nieuwe tekeningen op over de stad, waarbij Rothuizen steeds verder inzoomde. Eerst was er de grote plattegrond van de stad vol met kleine tekeningen van gebouwen en grappige observaties. Maandenlang was dat de publiekstrekker op de gevel van het museum.

Geen budget

Later maakte Rothuizen ook een tekening van de Watertoren en de huiskamer van Habibe. Zij werd in Turkije geboren maar kwam op haar achttiende naar Oss toen haar man als gastarbeider aan de slag ging bij Bergoss. Wat Oss betreft zijn het unieke tijdsdocumenten die het actuele gevoel van de stad en haar bewoners verbeelden.

Daarom wil de gemeente dat de drie stukken in Oss blijven. Sinds de verzelfstandiging heeft Jan Cunen echter geen aankoopbudget. De meeste stukken in de collectie worden geschonken. Voor deze ene keer wil de gemeente echter een uitzondering maken en 6.000 euro steken in de drie tekeningen.

Unieke aankoop

De stad krijgt dan de fysieke tekeningen, de schetsen van de kunstenaar én het recht om de tekeningen (in overleg met Rothuizen) in een andere vorm of formaat te hergebruiken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn op een website of in een reclame-uiting.

,,Ik kan me niet herinneren dat we dit als gemeente ooit eerder hebben gedaan”, zegt wethouder Dolf Warris. ,,Maar op eigen initiatief doen we het nu dus wel. Deze drie schetsen zijn zo sprekend voor wat Oss is en hoe je Oss kunt beleven, dat we graag wat krediet beschikbaar stellen.”