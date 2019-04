Oss legt claim op stuk polder ten westen van Ussen voor uitbreiding met 800 huizen

Speculanten

Het college van B en W maakt gebruik van de zogeheten wet voorkeursrecht gemeenten om een claim te leggen op de gronden in het gebied tussen Brandstraat en Amsteleindstraat. Door vestiging van het voorkeursrecht wordt gepoogd speculanten buiten de deur te houden. Eigenaren van grond en vastgoed in het betreffende gebied zijn verplicht om hun bezit bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Het voorkeursrecht is op 4 april gevestigd en geldt in eerste instantie drie maanden. In deze periode moet het college van B en W de plannen aan de gemeenteraad voorleggen. Deze kan het voorkeursrecht vervolgens met drie jaar verlengen en daarna verder tot maximaal zestien jaar. De gemeente gaat in deze fase eigenaren nog niet actief benaderen.

Helemaal nieuw zijn de uitbreidingsplannen ten westen van Oss niet. In 2010 werd in een verkenning naar groeikansen al aangegeven dat er serieus naar Oss-West moest worden gekeken. In deze verkenning werden ook groeimogelijkheden aan de kom van Geffen gezien. In die tijd was Geffen nog onderdeel van de gemeente Maasdonk, maar werd vanuit Oss al nagedacht over een rol voor dit dorp in de woningbouwopgave. Met de uitbreidingen aan de westzijde van Oss zou het uiteindelijk ook logisch zijn om station Oss-West verder richting Geffen te verplaatsen, waar in het verleden ook over werd nagedacht.