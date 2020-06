Oss luidt samen met Gouda en Doetinchem noodklok over theater

Ma­ren-Kes­sel pakt uit met digitale kermisbin­go

18:00 MAREN-KESSEL - De kermisliefhebbers thuis een beetje amusement bieden, omdat de gezelligheid van het plaatselijke dorpsfeest in Maren-Kessel even onbereikbaar is. Hét alternatief is een digitale kermisbingo op 27 juni.