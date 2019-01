Oss mag buiten gebaande paden voor betere jeugdzorg

De spreeuw doet het goed in Oss

16:39 BOEKEL/OSS - Hebben de vogeltjes in Boekel het niet naar hun zin? Wie de uitslag van de Nationale Tuinvogeltelling bestudeert, zou dat allicht vermoeden. De 71 tellers die in Boekel meededen, registreerden elk zegge en schrijven 12 vogeltjes in hun achtertuin. Beduidend minder dan elders.