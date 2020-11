Oss mikt op mobiele stembureaus en een drive-thru voor verkiezingen in maart

OSS - De kans is groot dat Ossenaren in maart hun stem kunnen uitbrengen in een mobiel stembureau of zelfs in een drive-thru. Op die manier moeten er ook in coronatijd voldoende plekken zijn waar stemmers veilig terecht kunnen.

Dat schrijft burgemeester Wobine Buijs in een reactie op vragen van de lokale SP. De grootste oppositiepartij van de gemeente maakt zich in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen zorgen over de beschikbaarheid en de veiligheid op de verschillende stembureaus.

In haar reactie meldt Buijs dat Oss er alles aan doet om zoveel mogelijk stemlocaties te openen. Maar dat ze niet kan garanderen dat er net als vier jaar geleden 48 stembureaus in de gemeente zullen staan. Dat komt vooral omdat veel bureaus zich doorgaans in scholen of verzorgingshuizen bevinden. Van de scholen is het onzeker op ze in maart opnieuw dienst kunnen doen als stembureau. Van de verzorgingshuizen is het zelfs uitgesloten.

Stemmen vanuit de auto

Daarom wil Buijs onderzoeken of het van toegevoegde waarde is om mobiele stembureaus in de gemeente te plaatsen, bijvoorbeeld vlakbij verzorgingshuizen. Ook wijst ze op de herindelingsverkiezing in Vught van vorige week, waarbij geëxperimenteerd werd met een drive-thru. Mensen konden daar vanuit de auto hun stem uitbrengen. Als het ministerie een positief oordeel velt over die manier van stemmen, wil Oss er zeker naar kijken.

Daarnaast merkt de burgemeester op dat er vanuit Den Haag al verschillende andere maatregelen zijn genomen om het stemmen komend voorjaar veilig te laten verlopen. Zo kan iedereen van 70 jaar of ouder per brief stemmen. En gaat een aantal stembureaus niet één maar drie dagen open, juist om kwetsbare mensen de gelegenheid te bieden op een rustig moment hun stem uit te brengen.