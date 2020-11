Oss moet direct gas geven met randweg en grootste deel in één keer aanleggen

Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een rapport van Royal HaskoningDHV naar de noordelijke randweg in Oss. Het bureau boog zich de afgelopen maanden over verschillende varianten van de weg, die in drie fases moet worden aangelegd over bestaande wegen. Eerst van de N329 tot aan de Oijenseweg. Vanaf daar naar de John F. Kennedybaan bij tuincentrum Coppelmans. En tot slot richting de Huizenbeemdweg in de polder.