Oss neemt laatste hobbel voor bouw Walkwartier met slechts één bezwaar

Met z'n woontoren, cultuurcluster Warenhuis en winkels wordt het Walkwartier de grootste en meest beeldbepalende investering in het Osse centrum in een generatie. Des te opvallender is het dat slechts een enkeling de moeite heeft genomen op het plan te reageren. Ter vergelijking: het bestemmingsplan van het veel kleinere crematorium dat aan de Docfalaan moet komen, leidde vorige maand nog tot 66 reacties.

,,Het is inderdaad opmerkelijk", beaamt wethouder Frank den Brok. ,,Maar ook die ene reactie moeten we serieus nemen. Ik denk dat het veel zegt over het goede contact dat we met omwonenden en ondernemers in de buurt hebben. Want er komt nogal wat op hen af. Denk aan geluidsoverlast, maar ook de enorme bouwput waar ze straks in kijken. Maar toch kijken de meesten er gruwelijk naar uit.”

Ongegrond bezwaar

Het enige bezwaar tegen de nieuwbouwplannen komt overigens van parfumerie Douglas die voor het Walkwartier moet wijken. In het schrijven wordt onder meer kritiek geuit op de verkeersafwikkeling en de milieueffecten. De gemeente verklaart het bezwaar ongegrond en past de plannen dan ook niet aan. In een eerder stadium zei wethouder Joop van Orsouw al dat hij het verzet van de parfumerie en enkele andere ondernemers ziet als onderdeel van het spel om druk te zetten op de gemeente. Bijvoorbeeld met de bedoeling een plek af te dwingen in de nieuwbouw.

Normaal gesproken stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in januari vast. Bezwaarmakers kunnen dan alleen nog via een eventuele gang naar de Raad van State een stokje voor de nieuwbouw steken. Donderdag al wordt in de Osse politiek verder gesproken over de ontwikkelingen. Dan buigt een commissie zich over de exploitatie van het Warenhuis, dat het kloppende cultuurhart van het centrumplan moet worden. Grote vraag is hoeveel gemeenschapsgeld de partijen bereid zijn in de exploitatie te steken.