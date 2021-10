Oss 'niet te houden’ tijdens Duits feestje; Oktoberfest is een blijvertje

Op Duitse wijze

De organisatie, een groep van acht man van carnavalsvereniging Kei Gezellie, heeft in het verleden de ogen goed de kost gegeven in Kleve en Keulen en liet ook in Oss zien dat je op gedisciplineerde Duitse wijze een goed feestje neer kan zetten. Van 18.00 tot 00.00, dat kan in Nederland dan een coronamaatregel zijn, in Duitsland doen ze dat altijd al zo. Met een weloverwogen opbouw in de muziek, van blaasmuziek naar meezingers, om voor de drank in de man is nog even een goede bodem te kunnen leggen. Met hamburgers, pretzels, ham, braadworsten, aardappelsalade, curryworst en chocoladeharten voor de dames. De bedoeling is dat iedereen in die fase netjes aan zijn tafel blijft zitten. Dát moeten ze in Oss nog leren, zegt Suzanne van de Berg. ,,Ik denk dat iedereen zo blij was om elkaar weer te zien en na een jaar weer een feestje te kunnen vieren; bij het uitserveren van het eten waren mensen al van de tafel, óf ze stonden er op. Hartstikke gezellig natuurlijk, maar daar moeten we volgend jaar beter naar kijken.”