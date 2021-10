Oss Olympics brengt Osse kinderen in beweging

Drie broers en één man vechten, beroepen zich allen op zelfverde­di­ging: tóch straf voor allemaal

23 oktober DEN BOSCH/HEESCH - Wie is dader en wie is slachtoffer bij een hevige vechtpartij? Politierechter Van Ekert had er een lastige taak aan toen vier mannen voor hem verschenen: drie broers uit Oss (27 en 30) en Tilburg (31) enerzijds en een 30-jarige Heeschenaar anderzijds. In de flat van laatstgenoemde vond het geweld plaats.