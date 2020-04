Oss on Classic Wheels hakt nu al knoop door: evenement afgelast

Wethouder wil huis aankopen en slopen voor doorsteek van Eikenboom­gaard naar Oostwal

6:05 OSS - Het is maar de vraag of wethouder Joop van Orsouw groen licht krijgt om een woning aan de Eikenboomgaard in Oss weg te kopen. Van Orsouw wil met de aankoop een groene doorsteek maken naar het parkeerterrein aan de Oostwal. Raadsfracties reageren terughoudend tot afwijzend op het plan.