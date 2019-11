Oss op z'n smalst, expositie en boekje over 't Gengske: ‘Het Tinder van onze tijd’

Tachtig centimeter breed mat 't Gengske op het smalste deel. En juist daar gingen Ulijn en zijn leeftijdsgenoten staan wachten op de meiden die gebruikmaakten van de doorsteek van de Heuvel naar de Wal. ,,Wij hadden in onze tijd nog geen social media. We hadden alleen lijfelijke media.”



In 't Gengske was fysiek contact tussen de seksen bijna onvermijdelijk, in een tijd dat dit van alle kanten zoveel mogelijk werd tegengewerkt. Niet in de laatste plaats door de katholieke kerk. En dat terwijl 't Gengske juist een religieuze ontstaansgeschiedenis heeft.