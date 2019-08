Oss’ oudste kelder kent een geheime gang: ‘Openbreken betekent natuurlijk wel het einde van dit mysterie’

Een kelder met een cliffhanger. Doet-ie het? Of doet-ie het niet? Gaat-ie met de Hilti dat halfsteens gemetselde muurtje te lijf, te ja of te nee? Zodat Gé Ruigt, eigenaar van Oss' oudste kerker aan de Monsterstraat, kan uitvogelen wat er nou precies in dat gangetje achter die té modern ogende steentjes in deze eeuwenoude, prachtig gewelfde opslagruimte te vinden is. ,,Ik ga 'm een keer openmaken, da's wel zeker. Maar wanneer? Het enige wat ik wel weet, is dat die gang onder onze oprit richting voormalige ambachtsschool doorloopt. Maar ja, openbreken betekent natuurlijk wel het einde van dit mysterie."