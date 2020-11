Oss past eeuwenoude regels aan zodat kermis altijd in zelfde weekend valt

Dat lijkt op papier hetzelfde, maar is het in de praktijk niet altijd. Afhankelijk van de kalender verspringt de kermis nu namelijk eens in de zoveel jaar. 2021 zou zo'n ‘schrikkeljaar’ worden. Omdat 15 augustus op een zondag valt, zou de kermis bijna een week later zijn dan gebruikelijk: tussen 19 en 25 augustus. Door deze aangepaste regel is die echter tussen 12 en 18 augustus.